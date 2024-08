Grêmio vence o Real Brasília e se classifica aos matas do Brasileirão Feminino

O Grêmio já está entre os oito melhores times de futebol feminino do Brasil. Após vencer o Real Brasília, por 2 a 0, neste sábado (17), o Tricolor confirmou sua classificação às quartas de final do Brasileirão Feminino. A vitória, que garantiu a ascensão com uma rodada de antecedência, foi construída com gols de Cássia e Giovaninha, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. Agora, as Gurias Gremistas ainda terão um compromisso pela frente, válido pela primeira fase, na quarta-feira, contra o São Paulo, fora de casa.