A goleira Lorena é desfalque na partida das Gurias Gremistas contra o Real Brasília, neste sábado (17), pelo Brasileirão Feminino. O Grêmio informou que a jogadora teve constatada uma lesão de grau I do ligamento colateral medial (LCM) no joelho esquerdo. Lorena foi medalha de prata com a Seleção Brasileira feminina nos Jogos Olímpicos de Paris e retornou a Porto Alegre nesta semana.