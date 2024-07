O Juventude entra em campo duas vezes nesta terça-feira (16). Ambas como mandante e longe de Caxias do Sul. O time masculino jogará no Mané Garrincha, às 19h, diante do Atlético-MG, pela Série A. Enquanto o feminino atuará na Montanha dos Vinhedos, às 21h, contra o 3B, da Amazônia, pelo Brasileirão A-2.