CBF divulga tabela do Brasileirão Feminino; veja quando Grêmio, Inter e Juventude jogam

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta sexta-feira (7), a tabela básica do Brasileirão Feminino . Pela primeira vez, o Rio Grande do Sul terá três representantes na elite: Grêmio, Inter e Juventude.

O clássico Gre-Nal está marcado para a sétima rodada, com previsão para o dia 27 de abril , com mando das Gurias Gremistas.

Formato

O campeonato seguirá o mesmo modelo das últimas edição com quatro fases. Na primeira etapa, os 16 clubes disputarão 15 rodadas em turno único . Posteriormente, os oito classificados irão avançar para as quartas de final, quando começa o mata-mata até a final.

O Brasileirão dará vagas para a disputa da Libertadores e da Supercopa em 2026. As duas equipes finalistas estarão classificadas para o torneio sul-americano do próximo ano.

O clube campeão brasileiro em 2025 disputará a Supercopa no ano que vem. O torneio terá um novo modelo a partir da próxima edição. Seguindo os mesmos moldes do masculino, o duelo será apenas entre a vencedora do Brasileirão e da Copa do Brasil.