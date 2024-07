O Juventude já conquistou o principal objetivo da temporada, mas agora sonha com algo inédito. Após o acesso diante do Fortaleza, as Gurias Jaconeras miram o primeiro título nacional desde a retomada do departamento. O próximo passo é nesta terça-feira (16), às 21h, diante do 3B da Amazônia. O duelo será na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves.