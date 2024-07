A atenção é total para o maior jogo da história das Gurias Jaconeras. Após a vitória no Ceará, elas estão a um empate de conquistar o acesso inédito à elite do Brasileirão Feminino. Se ao final da noite desta segunda-feira (8), não perder para o Fortaleza no Alfredo Jaconi, o Juventude estará entre os 16 melhores times femininos do país. A bola rola às 19h, e o torcedor será um dos trunfos para buscar a classificação.