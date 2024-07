A Seleção Brasileira começou a se apresentar na noite de quinta-feira (4) na Granja Comary, no Rio de Janeiro, para o período de treinamentos que antecede os Jogos Olímpicos. Entre as atletas que já estão à disposição do técnico Arthur Elias: a goleira Lorena, do Grêmio, que viajará para Paris; a atacante Priscila, do Inter, que está entre as suplentes; e a meia Letícia Monteiro, também do Colorado, que apenas participará dos trabalhos.