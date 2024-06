Após vitória sobre o Doce Mel-BA e derrota para o Bahia, as Gurias Jaconeras se preparam para receber o Mixto-MT no Brasileirão Feminino A-2. A partida ocorre neste sábado (15), às 15h, na Montanha dos Vinhedos, e é válida pela sexta rodada. Confira todas as informações do jogo.