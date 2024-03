Incentivo e oportunidade. Essas são as palavras que Juliana Maia Charão, 12 anos, moradora do Cristal, usou para definir o primeiro Centro de Desenvolvimento do Futebol Feminino (CDFF) do Brasil, iniciativa da prefeitura de Porto Alegre. Ela é uma das mais de cem gurias que participam do projeto, que tem como objetivo desenvolver e democratizar o acesso ao futebol, além de ajudar na descoberta de novos talentos.