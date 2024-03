As Gurias Coloradas seguem com uma campanha invicta no Brasileirão Feminino sub-20. Nesta sexta-feira (22), o time venceu o Corinthians, por 3 a 1, no Parque São Jorge, em São Paulo, pela 4ª rodada da competição. Com o resultado, a equipe colorada assegurou a liderança do Grupo B.