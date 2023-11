A decisões do Gauchão Feminino sub-17 começarão a ser disputadas nesta quarta-feira (8), às 15h. Grêmio e Inter disputam o título da competição estadual em confrontos de ida e volta. O primeiro duelo tem mando de campo das Gurias Coloradas, no Sesc Protásio Alves. Enquanto as Gremistas decidirão em casa, no Vieirão, no sábado (11), às 11h.