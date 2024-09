4 esportes para começar hoje: veja benefícios e os equipamentos ideais para a prática 

Quantas vezes você tentou encontrar um exercício físico que realmente gostasse, mas acabou desistindo? Seja por não se sentir à vontade no ambiente, pela falta de tempo, recursos financeiros ou simplesmente por não se identificar com as opções nas academias, muitas pessoas têm encontrado nos esportes ao ar livre uma alternativa mais atraente. Para te ajudar a começar hoje mesmo, separamos algumas dicas de modalidades e os equipamentos essenciais para cada uma.