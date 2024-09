4 dicas de yoga para converter estresse em bem-estar

Com 72% dos brasileiros sofrendo de estresse no trabalho, segundo dados da ISMA-BR (International Stress Management Association no Brasil), é urgente encontrar maneiras de transformar esse sentimento em algo positivo. O conceito de estresse positivo, associado ao yoga, tem ganhado força como uma estratégia eficaz para converter os efeitos do estresse em benefícios para a saúde, promovendo bem-estar e equilíbrio na vida diária. Sendo assim, abaixo veja como transformar algo tradicionalmente visto como negativo em um fator benéfico!