A tabela do Brasileirão 2024 foi divulgada nesta quinta-feira (29) pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). As datas da estreia da competição serão nos dias 13, 14 e 15 de abril, com o Inter recebendo o Bahia, no Beira-Rio, enquanto o Grêmio enfrenta o Vasco no Rio de Janeiro. O Juventude duela com o Criciúma, fora de casa.