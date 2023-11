No confronto do primeiro contra o último colocado do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras mostrou sua superioridade e venceu o América-MG por 4 a 0. Os gols foram de Endrick, Eder (contra) e Flaco López, duas vezes. Com o triunfo, o Verdão chega aos 66 pontos e mantém a liderança da competição.