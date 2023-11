Coritiba e Botafogo amargavam um jogo sem gols até os acréscimos da partida no Couto Pereira, nesta quarta-feira (29), quando o árbitro marcou um pênalti para os cariocas. Tiquinho Soares converteu e a festa botafoguense se instaurou em Curitiba. Porém, no lance seguinte, Robson acabou com a euforia da torcida do Botafogo ao empatar o duelo: 1 a 1.