Em jogo realizado no Pacaembu, o Santos ficou no empate em 2 a 2 com o Vitória, nesta segunda (16), e fechou a 28ª rodada do Brasileirão na terceira posição, atrás do Corinthians que tem 58 pontos e do Grêmio, que, assim como os paulistas, têm 49. Os baianos chegaram aos 33, estão em 15º e apenas um ponto acima da zona de rebaixamento.