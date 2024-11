O Brasil já está garantido na Fórmula 1 em 2025, mas pode terminar 2024 com mais um título da Fórmula 2. Gabriel Bortoleto lidera o campeonato e pode ser campeão de forma antecipada neste final de semana no Grande Prêmio do Catar, em Lusail, que é a penúltima etapa da temporada da F2.