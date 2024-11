Gabriel Bortoleto vai estrear na Fórmula 1 em 2025 pela Sauber. Este será o último ano da escuderia suíça na categoria, que está desde 1993, com nomenclaturas diversas, parcerias com marcas e equipes distintas ao longo do tempo. Em 2026, com a troca de regulamento da F1, a Audi assumirá o controle após comprar grande parte das ações da Sauber.