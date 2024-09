Após ser discreto no início desta sexta-feira (13), Charles Leclerc reagiu no segundo treino livre do GP do Azerbaijão de Fórmula 1 e cravou o melhor tempo do dia no intrincado circuito de rua de Baku. No embalo de sua vitória na etapa anterior, o piloto da Ferrari desbancou a Red Bull, que havia dominado na primeira sessão.