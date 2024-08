O Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos no Estado do Rio Grande do Sul (Sincodiv-RS) promoverá um Feirão de Empregos nesta terça-feira (13), das 8h às 13h, na sede do Sincodiv/Fenabrave-RS, localizada na Avenida Pátria, nº 750, bairro São Geraldo, em Porto Alegre.