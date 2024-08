No dia 11 de agosto, foi comemorado o Dia do Estudante no Brasil, referenciando a data em que o Imperador Dom Pedro I, em 1827, inaugurou os dois primeiros cursos superiores no país: Ciências Jurídicas e Ciências Sociais. Em alusão a esse dia, o Diário Gaúcho conversou com pessoas que viram no programa Educação de Jovens e Adultos (EJA) uma porta de entrada para uma nova chance.