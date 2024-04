O Curso Pré-Vestibular Popular Quilombo Flores, no bairro Glória, na zona sul de Porto Alegre, completou seu primeiro ano de atuação em 2023. Foi com o objetivo democratizar o acesso ao Ensino Superior que o quilombo, em parceria com o Núcleo de Estudo em Geografia e Ambiente (Nega) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), passou a oferecer o preparatório de forma gratuita a estudantes que não podem pagar pela preparação em cursinhos particulares. No ano passado, foram 23 inscrições e GZH acompanhou o início das aulas. Para a edição deste ano, 25 vagas estão abertas até o dia 12 de abril.