Censurado pela 6ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), da região de Santa Cruz do Sul, e depois devolvido às prateleiras escolares por determinação da Secretaria Estadual de Educação (Seduc), o livro O Avesso da Pele, de Jeferson Tenório, integra o Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) do governo federal. O título aborda temas como racismo, violência policial e a relação entre pais e filhos, e foi o vencedor do Prêmio Jabuti 2021, na categoria “Romance Literário”.