Uma série de discussões sobre as condições para mães prosperarem na carreira científica veio à tona na semana passada, quando o presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Ricardo Galvão, criticou o movimento Parent In Science, que busca a igualdade de condições de crescimento na carreira científica para as mães. A fala ocorreu no evento GBMeeting, promovido pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), na última terça-feira (30).