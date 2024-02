Estudantes com deficiência intelectual, múltipla e autistas que são atendidos nas Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes) do Rio Grande do Sul correm o risco de ter as aulas suspensas a partir de março. Conforme a Federação das Apaes (Feapaes), o motivo é a falta de assinatura do convênio com o Governo do RS para que ocorra o repasse de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).