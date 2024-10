O Rio Grande do Sul emplacou quatro instituições de Ensino Superior entre as 20 melhores universidades do Brasil elencadas pela revista britânica Times Higher Education (THE) em ranking divulgado nesta terça-feira (8). O levantamento, voltado para auxiliar interessados a escolher onde estudar em 2025, põe a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) na quinta colocação nacional.