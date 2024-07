Seleção Notícia

Pré-selecionados do Fies devem complementar as inscrições até 2 de agosto

Para a contratação do financiamento estudantil, os candidatos devem acrescentar informações à solicitação no sistema. Ação deve ser feita por estudantes que tiveram a conclusão do processo adiada para o segundo semestre deste ano; prazo começa no dia 31 de julho

25/07/2024 - 16h09min