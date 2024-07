O Ministério da Educação (MEC) disponibilizou, nesta quinta-feira (18), a pesquisa detalhada das bolsas disponíveis no processo seletivo do segundo semestre de 2024 do Programa Universidade para Todos (Prouni). Ao total, 243,8 mil bolsas serão ofertadas, sendo 13,4 mil no Rio Grande do Sul. As inscrições começam na próxima terça-feira (23).