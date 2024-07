Vagas remanescentes Notícia

Convocação de lista de espera do Fies é prorrogada para a próxima sexta-feira

Fundo concede financiamento até 100% dos custos de cursos de graduação. Prioridade é para os candidatos com renda familiar per capita de até meio salário-mínimo inscritos no CadÚnico

15/07/2024 - 18h26min