Diante do cenário de evasão no Ensino Superior e dos impactos da enchente, um grupo de universidades lançou uma iniciativa para barrar a queda nas matrículas nas instituições gaúchas e garantir crescimento. Trata-se do programa de bolsas Recupera RS, que pretende distribuir 30 mil bolsas de estudos a alunos afetados pela enchente no Estado.