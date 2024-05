Óleo de cozinha usado, garrafas PET, água, álcool e soda cáustica. Com as quantidades ideais, os ingredientes estão ajudando gaúchos que tiveram as casas invadidas pela água de enchentes. Esta é a receita utilizada por diferentes grupos da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs) para a produção de sabão líquido, posteriormente doado para a limpeza das residências. Além desta, surgem outras iniciativas de instituições de ensino do Estado, como a confecção de rodos de madeira planejados, xampu e até repelente com extrato de citronela.