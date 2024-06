A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) anunciou o lançamento de 273 bolsas integrais de graduação, sendo 23 para cada um dos cursos presenciais e as outras 250 para a modalidade online. As bolsas são destinadas para candidatos pretos, pardos e indígenas e para pessoas em vulnerabilidade socioeconômica.