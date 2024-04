O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) abriu 1115 vagas para 34 cursos de níveis Técnico e Superior no Estado (veja a lista ao final desta reportagem). As oportunidades são para ingresso no segundo semestre deste ano e estão distribuídas em oito campi: Alvorada, Bento Gonçalves, Canoas, Porto Alegre, Restinga, Rio Grande Vacaria e Viamão. As inscrições vão de 17 a 30 de abril, no site de ingresso.