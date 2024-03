O número de mulheres concluintes em cursos de graduação presencial aumentou no país, mas o grupo tinha menos representantes nas áreas de Ciências, Tecnologias, Engenharias, Matemática (CTEM), na comparação entre 2012 e 2022. Os dados fazem parte da terceira edição do Estatísticas de gênero: indicadores sociais das mulheres no Brasil, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (8).