O Conselho Universitário (Consun) da Universidade Federal de Pelotas aprovou a cassação dos títulos Honoris Causa do ex-presidente Emílio Garrastazu Médici e do ex-ministro da Educação Jarbas Gonçalves Passarinho, ambos com atuação durante a ditatura militar no Brasil. Após a votação unânime, os membros ficaram de pé para uma salva de palmas.