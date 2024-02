Primeiro lugar no vestibular de Medicina da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), uma aluna do 2º ano do Ensino Médio não poderá dar início ao curso. A Justiça Federal negou o pedido de liminar da estudante para fazer matrícula. Na ação, a jovem alegou ser superdotada e solicitou permissão para encerrar o ensino regular e ingressar na universidade. Cabe recurso da decisão, que foi preferida na sexta-feira (23).