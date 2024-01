A Ulbra de Santa Maria passará a ter dois campi na cidade a partir de março. Os estudantes dos cinco cursos presenciais da instituição terão aula no Espaço Alexandre Cortez, na Rua Duque de Caxias, 2.319. O campus atual, no distrito de Boca do Monte, na região oeste da cidade, seguirá sendo usado pela instituição para os laboratórios de Fisioterapia e Psicologia, núcleo de práticas jurídicas, cursos de pós-graduação e outros serviços.