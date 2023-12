Ao apagar das luzes de 2023, a Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) anunciou a alunos e professores o fechamento de todos os seus programas de pós-graduação (PPGs) stricto sensu. Os estudantes dos cinco cursos de mestrado e quatro de doutorado existentes na instituição poderão concluir suas atividades, mas não haverá novos ingressantes. Em torno de 65 docentes foram demitidos, sendo 50 de campi do Rio Grande do Sul.