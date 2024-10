O Itaú Social, em parceria com o Ministério da Educação (MEC), está promovendo edital que reconhece e fomenta projetos voltados à aprendizagem de matemática dos anos finais do Ensino Fundamental nas escolas públicas. Voltado para profissionais da educação, organizações da sociedade civil, centros de pesquisa e universidades, as inscrições vão até 31 de outubro.