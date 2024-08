Estão abertas as inscrições para a Olimpíada de Educação Financeira, uma parceria entre o Ministério da Educação, o Tesouro Nacional e a bolsa de valores de São Paulo. A competição visa promover e estimular o conhecimento financeiro entre estudantes da Educação Básica. Podem participar alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e da 1ª série do Ensino Médio.