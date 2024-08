Parte das escolas cívico-militares do Rio Grande do Sul apresentou melhora na qualidade do ensino ou manteve estabilidade nos últimos anos, conforme o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Apresentados na semana passada, os resultados de 2023 do levantamento mostram que houve aumento sutil na média da maioria das instituições que adotam o modelo.