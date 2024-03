Estão abertas as inscrições para o programa Partiu Futuro, que oferece 324 vagas de estágio para alunos da Educação Básica. Os candidatos deverão estar regularmente matriculados no Ensino Médio, ter a idade mínima de 16 anos e inscrição no Cadastro Único (CadÚnico), e ser estudante de umas das escolas constantes no edital.