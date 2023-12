As escolas da rede estadual do Rio Grande do Sul têm pelo menos 841 demandas de obras ainda não atendidas, de acordo com levantamento divulgado nesta segunda-feira (18) pela Assembleia Legislativa. Isso representa quase 90% das 940 demandas por melhorias monitoradas. Destas, 51 obras foram iniciadas (5,4%) e 48 foram concluídas (5,1%).