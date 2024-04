De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil bateu alta histórica de casos de dengue, com 1 milhão de registros em apenas dois meses. A situação nacional volta a dar luz à melhor forma de evitar que esse número aumente: combatendo os focos de acúmulo de água, que são os criadouros do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da doença.