Com o mercado de trabalho cada vez mais disputado, é fundamental cursar uma graduação. Dados do Índice ABMES/Simplicity de Empregabilidade 2023 (IASE) mostram que mais de 75% dos egressos do Ensino Superior conseguem emprego em até um ano, sendo 83% deles na mesma área de formação. Esse número aponta um crescimento, já que, um ano antes, 69% dos entrevistados haviam se colocado no mercado em até um ano – 70% na área que haviam estudado.