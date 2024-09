Em palestra online para uma plateia presencial lotada, o futurista e CEO da The Futures Agency Gerd Leonhard encerrou a programação do CongregaRH 2024 falando sobre o assunto sobre o qual todos gostariam de saber os rumos no futuro: a inteligência artificial (IA). O alemão, que rechaça previsões de que a tecnologia “roubará empregos”, se preocupa mais com o uso que a sociedade quer dar a esse novo recurso.