Foi prorrogado o período de inscrições para os cursos profissionalizantes oferecidos pelo Instituto Proa. As oportunidades são para jovens entre 17 e 22 anos com Ensino Médio concluído ou matriculados no último ano em escolas públicas. Ainda há 1,5 mil vagas disponíveis para estudantes do RS. As inscrições seguem até 20 de agosto.