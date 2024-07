Termina nesta quarta-feira (31) o período de inscrições para 2 mil vagas gratuitas de cursos profissionalizantes oferecidos pelo Instituto Proa. As oportunidades têm como objetivo qualificar alunos oriundos da rede pública, sendo destinadas para jovens entre 17 e 22 anos com Ensino Médio concluído ou matriculados no último ano em 2024.