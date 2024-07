Com 1.130 vagas, 591 de nível Superior e 539 de Técnico, os cursos de Administração lideram o ranking de oportunidades de estágio no Rio Grande do Sul, conforme dados do Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS). Ao separar as vagas por níveis (Médio, Técnico e Superior), apenas estudantes de Ensino Médio tiveram mais oportunidades no Estado até o início de julho, com 751 vagas (veja o top 10 fim desta matéria).